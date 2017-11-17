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Нежный палач

Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы

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Кадр: фильм «Хостел»

В октябре этого года японские власти задержали 27-летнего Такахиро Шираиши — одинокого парня, в квартире которого нашли останки убитых людей. Его жертвы незадолго до гибели жаловались в соцсетях на желание умереть, и Шираиши приходил к ним, обещая помочь. «Лента.ру» разобралась, как молодой тихоня поразил всю Японию массовыми убийствами.

Странная помощь

Исчезновение восьми девушек и одного юноши потрясло страну: Япония известна низким уровнем преступности, поэтому пропажа человека, а тем более убийство нагоняют страх на всех ее жителей.

Сначала полицейские не связывали разные факты исчезновения граждан воедино, пока не вышли на предполагаемого убийцу 23-летней жительницы Токио. Перед тем как пропасть, она написала в Twitter, что «ищет кого-нибудь, чтобы умереть вместе».

Брат пропавшей девушки обратился в полицию и выдал следователям пароли от всех ее аккаунтов. В Twitter они наткнулись на переписку с «доброжелательным самоубийцей» и начали искать другие жертвы. Одной из собеседниц Шираиши оказалась пока еще живая пользовательница, и она смогла вывести на него следствие.

Полицейские явились на квартиру Шираиши, сразу же почуяли трупный смрад и потребовали, чтобы он признался, где пропавшая девушка. «Здесь», — сказал он, показав на холодильник.

Оказалось, что в квартире тихого японца погребена не только эта жертва. Соседи по какой-то причине не сообщили полиции, что из его квартиры на протяжении нескольких месяцев шел невыносимый запах.

В доме были обнаружены части тел девяти человек, а также пила, веревки и шило. Части тела, в том числе несколько голов, нашли в холодильных камерах со льдом и в обычных ящиках. Некоторые были покрыты кошачьим пометом. В общей сложности по различным емкостям были расфасованы около 240 фрагментов человеческих трупов.

Шираиши твердил своему отцу, что его жизнь не имеет смысла, но, как он признался следствию, тот просто не воспринимал жалобы сына всерьез. Юноша окончил среднюю школу, два года был образцовым сотрудником супермаркета, но в итоге стал рекрутером секс-эскорта в «кварталах красных фонарей» Кабуки-тё — искал подходящих девушек на территории секс-шопов и любовных отелей.

Депрессия подтолкнула молодого человека к тому, что он съехал из отцовского дома в отдельную квартиру и пошел искать сочувствующих своему горю в Twitter, но увлекся совсем другим.

Он создал несколько аккаунтов специально для того, чтобы и другие могли прочувствовать его состояние — подталкивал подростков к мысли о суициде. В одном из профилей он назвал себя экспертом в этом деле и поставил в качестве аватара изображение мальчика в манга-стиле с ранами на руках и шее и веревкой вместо галстука.

«Я хочу помочь людям, которые испытывают боль. Пишите в личные сообщения в любое время», — говорилось в описании профиля.

Помимо активного общения Шираиши писал твиты, настраивавшие самоубийц на «нужный» лад: напоминал читателям, что они могут столкнуться с издевательствами где угодно — дома, в школе, на работе, на улице.

Он старался изолировать страдальцев от общения с близкими, напоминал им, что не стоит распространяться о суицидальных мыслях. По данным полиции, подозреваемый даже не запоминал имена и возраст убитых.

Первая жертва — молодая девушка — пришла на встречу со своим парнем, и всем троим пришлось пойти в бар. Шираиши уговорил страдающую подругу наведаться к нему домой в одиночестве и убил ее. Первое обезглавливание прошло не совсем гладко: друг жертвы после ее пропажи догадался прийти к подозрительному типу, который сидел с ними в баре. Тихоня убил и его, расчленил и сложил рядом с частями его подруги.

После этого случая, судя по всему, парни убийце больше не попадались. По квартире были раскиданы части тел еще семи девушек, и каждая была не старше 26. Большинство оказались несовершеннолетними.

Прессе в радость

Последнее громкое дело, привлекшее внимание прессы, произошло в прошлом году. 26-летний бывший сотрудник центра по уходу за инвалидами пришел на работу и начал резать подопечных и сослуживцев ножом. Погибли 19 человек, десятки были ранены, это массовое убийство назвали крупнейшим в истории Японии за последнее десятилетие.

Спустя год СМИ стало известно, что арестован молодой человек, который подозревается в расчленении людей. Менее чем за сутки журналисты нашли и опубликовали все подробности жизни Шираиши и его душевного состояния.

Несмотря на то что официальной информации было ничтожно мало, ему сразу дали кличку Twitter-убийца и называли исключительно серийным маньяком.

Телевизионные сюжеты делились на два типа. Сразу после объявления о поимке Шираиши репортеры с камерами на два дня поселились рядом с его домом в городе Дзама и просто транслировали вид на коттедж, разбавляя картинку фотографией Шираиши, сделанной во время явки в прокуратуру: между двумя полицейскими — мужчина в сером спортивном костюме, закрывший лицо руками. Журналистам это казалось крайне символичным — многие разглядели в этом жесте отчаяние.

После того как журналистам стало понятно, что перед ними — дело года, активизировались члены пресс-клубов. Матерые репортеры-криминалисты быстро обработали свои источники, и в их руки попало несколько важных документов.

Шираиши, судя по раскрытым официальным бумагам, даже не думал скрывать свои преступления. Оказалось, что он неслучайно выбирал исключительно молодых девушек: некоторых перед убийством он насиловал.

В один из «сеансов общения с самоубийцей» ему почему-то захотелось не только расчленить, но и ограбить жертву. В результате он выручил 500 тысяч йен (около 4,4 тысячи долларов). Подозреваемый честно признался следователям, что прежде чем решиться на столь кровавое дело, он страдал от депрессии. Просьбы помочь, адресованные отцу, не нашли отклика, и он пошел за единомышленниками в интернет.

Журналисты добрались и до соседей, которые, как оказалось, чувствовали «резкий запах сточных вод» на протяжении двух месяцев, но не решались сообщить ни в домоуправление, ни в полицию.

Люди, знавшие Шираиши в детстве, характеризовали его как спокойного и общительного ребенка. Он не блистал знаниями в школе, но был очень внимательным и уж точно не депрессивным. «Он был настолько нормальным и незаметным, что вряд ли бы его вспомнили даже бывшие одноклассники», — рассказал один из знакомых молодого человека. Бывшая и, вероятно, единственная девушка палача описала его как «нежного парня».

Тем не менее телевизионщикам все-таки удалось откопать в прошлом Шираиши интересную подробность: его одноклассник из начальной школы вспомнил, как маленькие дети, среди которых был и будущий расчленитель, ради забавы душили друг друга.

Позже журналисты узнали, что на телах двух жертв были обнаружены следы повешения, у одной девушки были сломаны кости шеи, еще одна определенно была задушена.

Звездный час Twitter

Серия этих убийств напомнила японцам и всему миру о том, что в стране серьезные проблемы с суицидами. Заголовки изданий, телевизор и газеты запестрили упоминаниями социальной сети Twitter.

Обычно популярную платформу обвиняют в распространении фейковых новостей и считают средоточием ненависти из-за ожесточенных споров юзеров. Но в этот раз власти Японии решили обсудить развитие в Twitter темы суицидов.

Из-за громкого события основатель Twitter Джек Дорси был вынужден выступить с речью на национальном японском телеканале NHK.

«Это очень неудачное стечение обстоятельств, это крайне грустно. Но мы должны быть уверены, что инструменты, о создании которых мы говорим, будут использоваться только в благих целях», — заявил Дорси.

Тем не менее Twitter отказался удалять твиты суицидального характера и выразил сомнения, что это реально организовать. Руководство соцсети заверило, что «поможет в предотвращении самоубийств», но не уточнило, каким образом намеревается это делать.

Япония занимает третье место по числу самоубийств в развитых странах, уступая только Южной Корее и Венгрии. По статистике, каждый год около 500 японцев в возрасте до 20 лет совершают суицид. Согласно данным организации Nippon Foundation, каждый четвертый житель Страны восходящего солнца хоть раз задумывался о том, чтобы лишить себя жизни.

Власти Японии уже давно рассматривают эпидемию самоубийств как проблему национального масштаба, и отчасти благодаря политике государства с 2003 года число самоубийств неуклонно снижается.

Но негативный тренд на суициды растет среди молодежи, и главной причиной называют издевательства в социальных сетях. В сентябре этого года модель и актриса Кико Мидзуара попала под шквал оскорблений: наполовину американка, наполовину японка снялась в рекламе газировки, стала популярной и оказалась жертвой интернет-троллей.

Унижения, оскорбления и запугивания девушки привели к тому, что у японского офиса Twitter огромная толпа разъяренных людей требовала хоть как-то остановить разжигание ненависти в социальных сетях.

Еще одна причина «эпидемии», по мнению властей, — существование сайтов для массовых самоубийств. В 2005 году 91 посетитель одного из подобных форумов, будучи на связи со своими «соратниками», лишил себя жизни.

Власти в течение года пытались выяснить, как отследить подобные группы людей в интернете, и остановились на самом простом решении: заблокировали все ресурсы, на которых когда-либо говорилось о самоубийствах.

Все эти усилия привели к полной изоляции людей, страдающих от депрессии. По утверждению специалистов, японцам просто запретили говорить о своих душевных недугах.

Токийский филиал некоммерческой организации по предотвращению самоубийств, горячая линия которого работает с 9 утра до 6 вечера, фактически работает круглосуточно, пытаясь справиться с потоком анонимных звонков. Активисты уверены, что человеку с суицидальными мыслями можно помочь дружеской беседой и поддержкой. Возможно, обезглавленные жертвы Шираиши пытались найти именно того, кто мог бы их услышать.

Анастасия Евтушенко

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