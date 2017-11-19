В память об империи

В субботу, 18 ноября, президент России Владимир Путин прилетел в Крым для того, чтобы принять участие в открытии на территории парка Ливадийского дворца в Ялте памятника императору Александру III. Он вывел максиму императорского правления: отстаивать интересы России прямо и открыто. Как уже не раз отмечалось, каждый памятник, открытый Владимиром Путиным, тесно связан с современностью. Одни призваны напомнить о неприятии революции и террора, другие — о величии империи, третьи — о сложных отношениях с Западом.

Не уступками, а твердостью

«Открывается памятник правителю, который принес России мир, славу, развитие и стабильность, царю-миротворцу, императору всероссийскому Александру III», — объявил диктор церемонии. Военнослужащие почетного караула стянули с монумента золотистую ткань, а оркестр заиграл «Коль славен наш Господь в Сионе» — неофициальный гимн Российской империи. На месте, где теперь возвышается массивный памятник самодержцу, располагалось здание Малого дворца — любимого места отдыха Александра III. Здесь он и скончался 1 ноября 1894 года.

«Современники называли его царем-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире», — сказал в своем выступлении Путин.

Президент перечислил сильные стороны правления императора: бурное индустриальное развитие страны, прогрессивное для того времени трудовое законодательство, строительство Транссибирской магистрали. Отдельно подчеркнул, что при Александре III перевооружили армию и реализовали масштабные кораблестроительные проекты. «При этом он считал, что сильное, самостоятельное, суверенное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, что великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям», — заключил Путин.

Александр III вошел в историю как царь-миротворец: во время его правления Россия не участвовала в крупных войнах Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

К четырехметровому монументу президент возложил букет алых роз. За ним наблюдали не только крымское руководство и духовенство, но и несколько сотен школьников и курсантов военных училищ. Позади императора, сидящего на срубе дерева, они могли рассмотреть рельеф с изображением Транссиба, храма Христа Спасителя, Третьяковской галереи. И надпись, высеченную на белом мраморном постаменте: «У России есть только два союзника — ее армия и флот».

Против насилия и смуты

Владимир Путин не в первый раз открывает восстановленные или новые памятники Романовым. В мае он принял участие в открытии креста на месте гибели великого князя Сергея Александровича у Никольской башни Кремля. Князь погиб в 1905 году от бомбы, брошенной эсером Иваном Каляевым. В 1918 году памятный крест был снесен. В новой России его восстановлением занялись по личному поручению Путина.

На открытии памятника он заявил, что убийство великого князя стало «предвестником смуты», обернувшейся «угрозой утраты российской государственности». «Насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания», — сказал Путин. По его мысли, крест станет напоминанием о «цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, о том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа».

Великий князь Сергей Александрович был разорван «адской машиной», брошенной членом «Боевой организации партии социалистов-революционеров» Каляевым Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Открывая в ноябре 2014 года памятник российскому императору Александру I, установленный возле Московского Кремля, Путин говорил не о насилии и смуте. Император со шпагой в руках, попирающий оружие противника, стал символом непростых отношений в Западом. На церемонии открытия памятника Путин отметил, что это событие приурочено к 200-летию победы в войне с Наполеоном, которая стала мировым триумфом России.

«Именно российский император стоял у истоков тогдашней системы европейской, международной безопасности, и она была вполне адекватна тому времени», — сказал Путин. Он добавил, что именно тогда был достигнут баланс, построенный не только на взаимном уважении государственных интересов, но и на моральных ценностях.

Во имя единой России

Другие памятники стали напоминанием и предупреждением о сложных процессах внутри самой России. В 2011 году Путин, тогда занимавший пост премьер-министра, предложил членам правительства пожертвовать личные средства на строительство памятника трагически погибшему реформатору Петру Столыпину. «Думаю, это долг каждого. Заставлять не буду, но надеюсь, что каждый член правительства просто личные деньги внесет», — сказал он, выступая на заседании оргкомитета по празднованию 150-летия со дня рождения Столыпина.

Он добавил, что если собранных денег не хватит, недостающие средства будут выделены из резервного фонда правительства России. Первым из российских министров, кто перевел свою заработную плату (172 тысячи рублей) стал министр финансов Алексей Кудрин. К концу 2011 года было собрано 12 миллионов рублей.

По воспоминаниям, после смертельного ранения Петр Столыпин перекрестил Николая II и произнес: «Счастлив умереть за царя» Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Еще раньше, в 2009 году, Путин почтил память белогвардейского генерала Антона Деникина и русских писателей-философов Ивана Ильина и Ивана Шмелева, прах которых в 2005-2006 годах был перезахоронен на кладбище Донского монастыря.

Первый букет алых роз он возложил у надгробия Деникина, затем подошел к надгробию Ильина, чьи мысли часто цитировал в своих выступлениях. Затем прошел к месту захоронения Шмелева. Алые розы Путин возложил и к надгробию писателя Александра Солженицына, похороненного на этом кладбище годом ранее. Все эти выдающиеся люди — настоящие государственники, сказал тогда Путин.

Чуть позже в разговоре с журналистами архимандрит Тихон (Шевкунов) рассказал, что Путин, увидев фотографии могил Деникина, Ильина и Шмелева, которые находились в очень плохом состоянии, посетовал: «Это не дело!» — и поручил изготовить новые надгробия, а затем лично утвердил их эскизы. Когда же встал вопрос о финансировании работ, то, по словам архимандрита, Путин твердо сказал: «Я сам, из личных денег готов все оплатить».

«Так и было сделано: Владимир Владимирович лично все оплатил», — рассказывал Тихон.