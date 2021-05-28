Столица в мировом тренде

27 мая 2021 года Москва разместила первый в стране субфедеральный выпуск «зеленых» облигаций. Средства, полученные в результате их размещения, будут направлены на финансирование экологически значимых проектов города. Так, чтобы снизить нагрузку на атмосферу города и уменьшить объем вредных выбросов, автобусы за счет собранных средств будут заменены электробусами, а часть средств пойдет на строительство Большой кольцевой линии метро. С учетом того, что в этом году столица впервые за 8 лет вышла на рынок заимствований, чтобы не останавливать крупные инфраструктурные проекты по причине пандемии и найти на них ресурсы в нужном объеме уже сегодня, интерес инвесторов к «зеленому» выпуску прогнозируют достаточно высокий. В апреле стандартный облигационный выпуск Москвы пользовался высоким спросом, который в 2,3 раза превысил объем размещения. Что же касается «зеленых» облигаций, то они в последние годы стали одним из самых громких трендов международного финансового рынка. «Лента.ру» выяснила, зачем города и регионы во всем мире выпускают «зеленые» облигации.

История вопроса

Прежде всего стоит начать с практики выпуска муниципальных облигаций, которая насчитывает уже пару столетий. Такие займы в свое время выпускали в Америке, чтобы построить с помощью полученных средств порт Нового Орлеана и знаменитый канал Эри в штате Нью Йорк. Позднее муниципальные бонды помогали реализовывать другие инфраструктурные проекты — строить железные дороги, парки, школы, госпитали. Сегодня в США облигации выпускают 50 штатов и их местные органы власти (города, округа, деревни и школьные округа). Не только Штаты, но и многие другие страны охотно выпускают облигации, чтобы финансировать инфраструктурные проекты. В Китае программа муниципальных облигаций появилась только в 2015 году, и практически мгновенно этот рынок стал одним из крупнейших в мире.

Что же касается «зеленых» облигаций, то по условиям выпуска, размещения и обслуживания они ничем не отличаются от обычных облигаций, но средства от их размещения направляются на проекты, связанные с экологией и влиянием на окружающую среду. В мире популярность «зеленых» бондов растет, их выпускают как корпорации, так и органы власти. В частности, «зеленые» облигации выпускали несколько провинций во Франции, штат Массачусетс в США, город Гуттенберг в Швеции. В 2013 году правительство штата Гавайи осуществило выпуск «зеленых» бондов в целях модернизации электростанций. В России этот рынок только начал развиваться, первое размещение состоялось в 2018 году, его объемы сравнительно небольшие, и на нем до этого года присутствовали только частные корпорации, органы власти до московского выпуска 27 мая «зеленые» облигации еще не выпускали.

«Мы изучили опыт европейских мегаполисов и считаем абсолютно правильной тенденцию целевых заимствований: привлекаются средства, которые направляются на реализацию целей устойчивого развития, экологические проекты. В Москве реализуется большое количество "зеленых" проектов, в первую очередь это строительство Большой кольцевой линии метрополитена, приобретение электробусов — это экологически чистый транспорт, признанный во всем мире. Поэтому наш выпуск 27 мая объемом 70 миллиардов рублей получил от ВЭБ.РФ статус "зеленого" и был признан таковым рейтинговым агентством Эксперт РА, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — Хотя общий объем экологических проектов в Москве гораздо больше, "зеленые" заимствования мы начали с такой суммы. Специфика рынка "зеленых" облигаций на сегодняшний момент в России такова, что скорее всего, мы не получим от инвесторов за ESG-направленность скидки по ставке купона, но мы считаем правильным делать этот выпуск на российском рынке для того, чтобы развивать его. Наш первый выпуск уже продемонстрировал высокий интерес иностранных инвесторов, мы полагаем, что «зеленые» облигации будут еще более востребованы международной аудиторией, что станет стимулом развития для российского рынка устойчивого финансирования».

Почему — «зеленые»?

Особенность «зеленых» облигаций заключается в том, что привлеченные средства эмитент обязан направить на финансирование проектов, задача которых — улучшать экологию и сохранять окружающую среду. Это могут быть проекты по энергосбережению и использованию альтернативных источников энергии, управлению отходами или освоению экологически чистого транспорта, озеленению и так далее.

В результате круг инвесторов, потенциально в них заинтересованных, расширяется, — в него входят не только те, кто заинтересован в финансовой выгоде (ставка купона по «зеленым» облигациям, как правило, равна ставке обычных облигаций), но и те, кто поддерживает «зеленые» проекты в целом. Часто именно «зеленые» облигации становятся причиной для отдельных инвесторов впервые воспользоваться этим долговым инструментом.

«Зеленые» облигации — продукт на мировом рынке молодой, впервые он появился в 2007 году, а его «родителем» стал Европейский инвестиционный банк, который направил полученные средства на программу по улучшению климата. На протяжении следующих нескольких лет «зеленые» облигации оставались интересными узкому кругу инвесторов. Но в какой-то момент страны отметили их потенциал для окружающей среды и предложили ввести налоговые льготы для инвесторов и эмитентов.

После этого объем рынка «зеленых» облигаций вырос в разы. Сначала такие бонды выпускали правительства, потом подключились частные инвесторы — крупные корпорации. В последние годы «зеленые» облигации выпускали ипотечные брокеры (разрабатывали программы умного дома и использования альтернативных источников энергии), педагогические пенсионные фонды (строительство завода, опресняющего воду).

Сегодня уже полсотни стран имеют законодательную базу, которая позволяет регулировать выпуск и обращение «зеленых» облигаций, и это число постоянно растет, причем в него входят страны со всего мира — из Азии, Европы, Америки — представлены практически все континенты в этом разделе.

«Зеленый» статус облигаций требует подтверждения. Это значит, что каждый проект по выпуску «зеленых» облигаций проходит подробную сертификацию и аудит авторитетных экспертов — аудиторов и рейтинговых агентств. «Зеленая» маркировка гарантирует облигациям особое внимание со стороны потенциальных инвесторов, так как торговаться они будут в особой секции, экологическая деятельность эмитентов будет широко освещаться. В России — это секция устойчивого развития Московской биржи, тут торгуются социальные и «зеленые» проекты.

Особо стоит сказать и об экономических и налоговых льготах для эмитентов — это могут быть субсидирование выплат со стороны государства, освобождение от подоходного налога и другие льготы. Словом, «зеленые» облигации приносят пользу повсеместно, — эмитентам выпускать их выгодно, окружающая среда становится лучше, инвесторы могут заработать на том, во что искренне верят.

Кстати, кто они — инвесторы, покупающие «зеленые» облигации? На первом этапе такими бумагами интересовались пенсионные и хедж-фонды, банки, правительства и другие институты. Впрочем, в последние несколько лет уверенно растет доля частных инвесторов — тех, кто неравнодушен к «зеленым» проектам, кого волнует проблема экологии.

Российский «зеленый» опыт

В России впервые о «зеленых» облигациях предметно заговорили в 2016 году, когда Минприроды и Минэкономразвития страны получили поручение президента разработать методологию применения «зеленых» финансовых инструментов российскими институтами развития и публичными компаниями. Год спустя о перспективах развития долгового рынка «зеленых» облигации заговорили уже на Экспертном совете при правительстве России. А в 2018 году компания «Ресурсосбережение ХМАО» выпустила первые в стране «зеленые» облигации. Полученные в результате этого размещения средства решено было направить на создание полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района.

И вот теперь с «зелеными» облигациями выходит на долговой рынок такой надежный эмитент как Москва. Говоря о предстоящем выпуске Москвой «зеленых» облигаций, эксперты отмечают международный масштаб события и прогнозируют высокий интерес инвесторов.

Так, председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев подчеркивает: «Выпуск "зеленых" облигаций — это современный общемировой тренд, который соответствует критериям устойчивого развития. Москва стала первым субъектом Российской Федерации, который анонсировал такой выпуск, выступив ориентиром для остальных регионов нашей страны. Главная цель финансирования, которую ставит перед собой эмитент, — развитие экологически чистого городского электротранспорта — что находится на острие повестки не только в России, но и в большинстве стран, как один из важнейших приоритетов. Думаю, что данный листинг можно рассматривать как некий бенчмарк для других субъектов Российской Федерации на будущее. Вместе с тем для инвесторов размещение первого "зеленого" выпуска облигаций города Москвы также станет хорошим ориентиром, ведь мы сейчас находимся в мировой повестке, и с учетом "зеленых" трендов перспективы выпуска новых аналогичных бумаг достаточно хорошие».

Юлия Катасонова, директор по корпоративным и суверенным рейтингам, руководитель группы рейтингов ESG агентства «Эксперт РА» отмечает: «Планы Москвы по выпуску первых "зеленых" субфедеральных облигаций, безусловно, заслуживают уважения. Столичное правительство проделало большую работу с точки зрения организации процедур, мероприятий и экологических расчетов для соответствия международным принципам "зеленого" финансирования. Приятно, что именно Москва, обладая достаточными ресурсами и проектами, открыла двери в рынок устойчивого государственного финансирования и развития в России. Что касается будущего для "зеленого" финансирования в нашей стране, я считаю, что рынок устойчивых финансов будет расти с точки зрения объемов и усложняться за счет новых инструментов. В этом плане российский рынок пока находится в начале своего пути. Мы ожидаем, что будут появляться новые имена среди эмитентов из разных отраслей, в которых есть интересные "зеленые" проекты».

Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» WWF России уверен: «27 мая стало знаковой датой для российского рынка "зеленых" облигаций — состоялся первый выпуск субсуверенных облигаций. Это важный этап для Москвы — войти в один ряд с городами, которые привлекают целевые средства для достижения целей устойчивого развития. Сам этот факт и вся предварительная работа могут стать основой для более широкого использования этого инструмента региональными и муниципальными властями для привлечения внебюджетных средств, направленных на улучшение городской среды, развитие "зеленой" инфраструктуры. Очевидно, что для таких выпусков потребуется совершенствование бюджетного законодательства и образовательные программы, однако начало положено, и это крайне важно».

«Считаю выпуск "зеленых" облигаций Москвы событием международного масштаба и настоящим методологическим прорывом, — отмечает Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Infragreen.ru, член совета директоров Национального рейтингового агентства, член экспертного совета по листингу Московской биржи. — Наряду с высоким кредитным качеством Москвы как заемщика это является гарантией того, что размещение первых субфедеральных "зеленых" облигаций пройдет с повышенным интересом как со стороны иностранных и российских финансовых игроков, так и со стороны розничных инвесторов».

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