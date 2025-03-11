Планировавший взять интервью у Путина Лекс Фридман стал свидетелем атаки дронов

Известный американский блогер и журналист Лекс Фридман, ранее взявший интервью у президента Украины Владимира Зеленского и заявлявший о планах поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, стал свидетелем атаки украинских дронов на Москву. Подробностями он поделился в своем аккаунте в X.

Я сейчас в Москве, скоро отправлюсь в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака дронами случилась очень близко к тому месту, где я нахожусь. Я в порядке. Когда я ездил на Украину, то побывал в [похожих] опасных ситуациях. И теперь то же самое происходит в Москве Лекс Фридман журналист

Фото: @lexfridman

В ночь на вторник, 11 марта, Россия отбила самую масштабную с начала спецоперации на Украине атаку дронов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России в общей сложности 337 БПЛА. Как минимум трех человек не удалось спасти. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, атакой Киев может пытаться сорвать тенденцию к мирному урегулированию конфликта.