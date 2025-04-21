Смерть Папы Франциска связали с пророчеством, предсказавшим ее и конец света

Когда не стало Папы Римского Франциска, пресса разных стран немедленно вспомнила знаменитое «Пророчество о папах» — книгу XII века, перечисляющую всех понтификов от Средних веков и до самого последнего, за которым последует конец света. Если ей верить, последний папа — это именно Франциск. «Лента.ру» выяснила, в чем суть этого предсказания, как его толкуют, и что оно значит на самом деле.

Что говорит пророчество о последнем папе

В «Пророчестве о папах», которое часто приписывают католическому святому Малахии, каждому папе будущих лет соответствует короткое иносказательное описание его правления. Всего автор перечисляет 112 понтификов. Первым упоминается Целестин II, занявший Святой Престол в 1143 году. Последний, который по счету соответствует Франциску, именуется Петром Римлянином. Вот что о нем написано.

Петр Римлянин, что будет пасти овец своих среди многих скорбей; когда же свершится сие, град на семи холмах разрушен будет, и Судия грозный судить станет народ Свой. Конец из «Пророчества о папах»

Как толкуют «Пророчества о папах»

Любители «Пророчества о папах» сопоставили персонажей «Пророчества» с реальными историческими персонами. Оказалось, что первые описания из книги действительно очень напоминают средневековых пап. Найти связь между словами святого Малахии и недавними понтификами гораздо труднее, но энтузиасты справляются и с этим.

Например, Бенедикта XV, ставшего папой в начале XX века, книга обозначает словами «Религия разрушена». Толкователи считают, что это словосочетание намекает на Первую мировую войну и религиозные гонения после революции в России. Павлу VI (1963–1978) в книге соответствует папа с иносказательным именем «Цвет цветов». Это обычно объясняют тем, что на его гербе присутствует геральдическая лилия.

Точно так же объясняется связь между Франциском и Петром Римлянином. Толкователи видят ее в том, что отца святого Франциска Ассизского звали Пьетро. Само же пророчество намекает на библейский апокалипсис, причем «град на семи холмах», который будет разрушен, — это в данном случае не Москва, а более близкий католикам Рим.

В книге якобы зашифрована дата конца света

Авторы документального фильма о «Пророчестве о папах», вышедшего в 2024 году, считают, что святой Малахия знал даже дату конца света. Они исходят из того, что пророчество о папе Сиксте V (1585–1590) отмечает середину книги — поэтому она и именует его «Ось посреди знамения».

От Целестина II, которым начался список, до Сикста V прошло 442 года. Отсюда авторы фильма делают вывод, что от Сикста V до конца света, которым завершается «Пророчество», пройдет столько же. Это значит, что апокалипсис наступит в 2027 году.

Почему историки не верят «Пророчествам о папах»

Более серьезные исследователи относятся к «Пророчеству о папах» скептически. Более того, историки считают, что святой Малахия не имел к нему ни малейшего отношения. О книге никто не слышал до 1595 года, когда ее «обнаружил» французский монах-бенедиктинец Арнольд Вион. Специалисты уверены, что именно он ее и написал. Как раз поэтому ранние предсказания так точны — они описывают уже свершившиеся события.

В этих пророчествах никакого толка. Они совершенно бессмысленны. Латынь их дурна. Немыслимо приписывать подобные нелепицы какому-либо святому источнику

М. Дж. О’Брайен исследователь «Пророчества о папах»

Очень вероятно, что Вион сочинял «Пророчество о папах», преследуя очень прагматичную и прекрасно понятную в наши дни цель. Фальшивка понадобилась ему, чтобы повлиять на исход выборов. Он описал прежних пап, чтобы убедить публику в пророческом даре святого Малахии, а затем вывел в виде следующего папы своего друга — кардинала Симончелли.

Трюк не сработал: следующим папой стал не Симончелли, а его соперник Григорий XIV.