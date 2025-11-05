«Шоу Аватар» вернулось на НТВ. Кто удивит зрителей в новом сезоне?

9 ноября в 20:20 на телеканале НТВ стартует новый сезон высокотехнологичного проекта — «Шоу Аватар» (12+). Зрителей ждет любимый музыкальный формат, дополненный неожиданными перевоплощениями и желанием удивлять. Благодаря технологиям захвата движений и дополненной реальности на экране оживут любимые с детства герои сказок, мифов и былин. На протяжении сезона жюри и внимательной аудитории по голосу, движениям и даже мимике аватаров предстоит угадать, какая звезда скрывается за каждым образом.

Четвертый сезон «Шоу Аватар» на НТВ обещает удивлять зрителей: над созданием цифровых героев работа кипела месяцами. Однако оно того стоит. Технологии захвата движений (Motion Capture) и дополненной реальности (AR), проработка мельчайших деталей аватаров позволили оживить 12 персонажей. Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист — Ясный сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора станут героями нового сезона. Каждым из них управляет популярный артист, актер, звезда телевидения, спорта или интернета. Свои голоса, движения и даже мимику они подарят любимым с детства героям сказок, мифов и былин.

Полное погружение

Технологии полностью меняют представление о возможностях современной телеиндустрии. В четвертом сезоне «Шоу Аватар» картинка будет еще более качественной, хотя и в предыдущих сезонах у шоу было множество поклонников именно из-за его высокотехнологичности и качественной проработки аватаров. В этом году ставки еще выше. Кажется, команда, работающая над шоу, бросает вызов сама себе. Среди персонажей появилось больше героев, нестандартных по росту, анатомии и пропорциям. У некоторых из них длинные руки, непропорциональные телу, нечеловеческая форма головы, челюсти и даже хвосты.

Нескольким героям было не обойтись без симуляции воды — это их естественная среда обитания, и без нее выход аватара на сцену выглядел бы неправдоподобно. Зритель не будет разочарован — создателям шоу удалось справиться и с этой задачей.

Участникам шоу придется постараться, чтобы почувствовать себя в новой роли, сохранить интригу и выдержать конкуренцию. Помогает оживить аватар специальный костюм. Более 30 датчиков будут считывать малейшие движения и передавать их цифровому двойнику. Технологии захвата движений и face-трекинга превратят фантазии в реальность.

На сцене появятся персонажи, в которых будут угадываться черты реальных людей

Жюри предстоит догадаться, кто из звезд российской эстрады в специальной студии в режиме реального времени управляет своим цифровым двойником. Интригу будет поддерживать формат шоу: на победу смогут претендовать участники, личность которых останется неразгаданной до финального эпизода.

Понятные правила и звездное жюри

В новом сезоне «Шоу Аватар» зрителям будет несложно ориентироваться в правилах, поскольку они остались неизменными. Формат, отработанный в предыдущих сезонах, зарекомендовал себя как крайне удачный. В шоу будут участвовать 12 героев. Они будут разделены на три группы. Таким образом, в финальную номинацию в конце программы выйдут три аватара — по одному из каждой группы.

Фото: НТВ

Финал каждой программы не возьмется предсказать никто. Формат предполагает, что, просмотрев выступление номинантов, члены жюри смогут использовать три попытки угадать, кто скрывается за аватаром. Поэтому возможны варианты: если они угадали первого, то два других номинанта автоматически проходят в следующее шоу, если интуиция судей подвела — у них остается еще две попытки. Покинуть проект в каждом выпуске может только один герой. Самый благоприятный вариант для участников шоу — если члены жюри не разгадали никого из тройки участников, тогда все трое проходят дальше и примут участие в следующем эпизоде программы.

В составе жюри четвертого сезона — певец Сергей Лазарев, шоумен Тимур Батрутдинов, певец Марк Тишман и телеведущая Лера Кудрявцева

Предвосхищая долгожданную премьеру, опытные судьи рекомендуют участникам не волноваться и получать удовольствие от программы, которая позволяет раскрыть в себе новые творческие грани.

«Если бы я выбирал себе аватар, то на первое место вышел бы не образ героя, а то, как я запутывал бы жюри: шел от обратного — делал то, чего от меня не ожидают и максимально не соответствовал бы себе. Наши участники тоже пытаются обмануть судей. Тогда мы угадываем, ориентируясь не только на песни, но и на то, как они двигаются и общаются с нами. Все зависит от конкретного артиста, поэтому здесь нет определенного рецепта. Но я бы пожелал каждому максимально продумать свой образ и стараться удивлять зрителей, жюри и самим погружаться в этот сказочный мир», — объяснил Сергей Лазарев.

Тимур Батрутдинов признался, что сам с удовольствием стал бы Ильей Муромцем и попробовал бы свои силы в шоу в качестве участника. «Илья Муромец — главный супергерой моего детства. До того, как к нам пробрались суперпауки и супермыши, у нас были супербогатыри. Я думал, что, когда вырасту, буду так же сидеть на коне, приставив ладонь ко лбу, и смотреть вдаль. А вот как бы я себя вел, будучи аватаром, я вам не скажу. Вдруг я окажусь одним из героев шоу… Ни на что не намекаю, конечно», — добавил интриги Батрутдинов.

Фото: НТВ

Лера Кудрявцева призналась, что у нее уже появилось несколько любимчиков среди аватаров: Финист — Ясный сокол и Аврора. «Сложно сказать, получится ли у меня в этом сезоне кого-то рассекретить. Мне кажется, наши аватары делают все правильно. В этом году они настолько хорошо шифруются, что можно давать нам побольше подсказок. А то мы такие кружева иногда плетем — одна версия интереснее другой», — сказала Кудрявцева.

К судейскому составу в четвертом сезоне присоединилась певица Клава Кока. Она посоветовала участникам шоу меньше волноваться и не принимать критику жюри близко к сердцу, потому что все комментарии относятся к аватару, а не к скрывающемуся за ним артисту. Еще, по ее мнению, важно не бояться быть смешным, ведь именно смешные и чудаковатые герои, как правило, становятся фаворитами зрителей.

Ожившие сказки

«Шоу Аватар» действительно умеет удивлять. По словам Марка Тишмана, секретом успеха программы является в том числе фантазия творческой группы: кажется, что все уже было, но каждый раз они придумывают что-то сногсшибательное. За три сезона и после специального новогоднего выпуска за плечами проекта — 46 оживших аватаров, в исполнении которых прозвучало 258 песен. При этом репертуар подбирался таким образом, чтобы выйти за рамки привычного: аватары пели на десяти языках.

Создатели шоу раскрыли небольшой секрет: в новом сезоне используется технология, которая записывает лицо артиста, распознает его мимику, сопоставляет с параметрами 3D-модели и в реальном времени управляет мимикой персонажа.

Получается очень детализированное изображение, которое схватывает малейшее движение — например, поворот головы или улыбку. Остальное берут на себя нейронные сети. Они достраивают все пропущенные элементы, если таковые имеются, и мимика артиста переносится на экран максимально реалистично.

При этом даже такие прорывные технологии требуют 8-10 недель на создание одного персонажа. Пришлось повозиться и с аватарами, у которых есть крылья, хвосты, чешуя или челюсти. Как оживить, например, Кикимору или Посейдона? Как считать движения Золотой рыбки или Хозяйки Медной горы, чтобы это выглядело естественно и правдоподобно?

Изображение: НТВ

Самым сложным аватаром в этом году оказался Купидон. Несмотря на то что он человекоподобный, все его части роботизированы, что создавало определенные трудности. Непросто было добиться естественности и при движениях хвостов у Чудо-Юдо и Хозяйки Медной горы или правдоподобной динамики у длинных кос Авроры и Афродиты.

Как создатели справились с непростыми задачами, мы узнаем уже 9 ноября

«Впереди — удивительные аватары, которые уже с первого выпуска доводят судей до слез своими выступлениями. А это только начало проекта! Участники точно подготовили музыкальные шедевры и будут постоянно удивлять», — обещает бессменный ведущий шоу Вячеслав Макаров.

Зрителям остается выбрать своего фаворита и наблюдать за ожившей сказкой.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

Акционерное общество «Телекомпания НТВ»

12+