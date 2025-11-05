«Шоу Аватар» вернулось на НТВ. Кто удивит зрителей в новом сезоне?

9 ноября в 20:20 на телеканале НТВ стартует новый сезон высокотехнологичного проекта — «Шоу Аватар» (12+). Зрителей ждет любимый музыкальный формат, дополненный неожиданными перевоплощениями и желанием удивлять. Благодаря технологиям захвата движений и дополненной реальности на экране оживут любимые с детства герои сказок, мифов и былин. На протяжении сезона жюри и внимательной аудитории по голосу, движениям и даже мимике аватаров предстоит угадать, какая звезда скрывается за каждым образом.
Четвертый сезон «Шоу Аватар» на НТВ обещает удивлять зрителей: над созданием цифровых героев работа кипела месяцами. Однако оно того стоит. Технологии захвата движений (Motion Capture) и дополненной реальности (AR), проработка мельчайших деталей аватаров позволили оживить 12 персонажей. Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист — Ясный сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора станут героями нового сезона. Каждым из них управляет популярный артист, актер, звезда телевидения, спорта или интернета. Свои голоса, движения и даже мимику они подарят любимым с детства героям сказок, мифов и былин.
Полное погружение
Технологии полностью меняют представление о возможностях современной телеиндустрии. В четвертом сезоне «Шоу Аватар» картинка будет еще более качественной, хотя и в предыдущих сезонах у шоу было множество поклонников именно из-за его высокотехнологичности и качественной проработки аватаров. В этом году ставки еще выше. Кажется, команда, работающая над шоу, бросает вызов сама себе. Среди персонажей появилось больше героев, нестандартных по росту, анатомии и пропорциям. У некоторых из них длинные руки, непропорциональные телу, нечеловеческая форма головы, челюсти и даже хвосты.
Нескольким героям было не обойтись без симуляции воды — это их естественная среда обитания, и без нее выход аватара на сцену выглядел бы неправдоподобно. Зритель не будет разочарован — создателям шоу удалось справиться и с этой задачей.
Участникам шоу придется постараться, чтобы почувствовать себя в новой роли, сохранить интригу и выдержать конкуренцию. Помогает оживить аватар специальный костюм. Более 30 датчиков будут считывать малейшие движения и передавать их цифровому двойнику. Технологии захвата движений и face-трекинга превратят фантазии в реальность.
На сцене появятся персонажи, в которых будут угадываться черты реальных людей
Жюри предстоит догадаться, кто из звезд российской эстрады в специальной студии в режиме реального времени управляет своим цифровым двойником. Интригу будет поддерживать формат шоу: на победу смогут претендовать участники, личность которых останется неразгаданной до финального эпизода.
Понятные правила и звездное жюри
В новом сезоне «Шоу Аватар» зрителям будет несложно ориентироваться в правилах, поскольку они остались неизменными. Формат, отработанный в предыдущих сезонах, зарекомендовал себя как крайне удачный. В шоу будут участвовать 12 героев. Они будут разделены на три группы. Таким образом, в финальную номинацию в конце программы выйдут три аватара — по одному из каждой группы.
Финал каждой программы не возьмется предсказать никто. Формат предполагает, что, просмотрев выступление номинантов, члены жюри смогут использовать три попытки угадать, кто скрывается за аватаром. Поэтому возможны варианты: если они угадали первого, то два других номинанта автоматически проходят в следующее шоу, если интуиция судей подвела — у них остается еще две попытки. Покинуть проект в каждом выпуске может только один герой. Самый благоприятный вариант для участников шоу — если члены жюри не разгадали никого из тройки участников, тогда все трое проходят дальше и примут участие в следующем эпизоде программы.
В составе жюри четвертого сезона — певец Сергей Лазарев, шоумен Тимур Батрутдинов, певец Марк Тишман и телеведущая Лера Кудрявцева
Предвосхищая долгожданную премьеру, опытные судьи рекомендуют участникам не волноваться и получать удовольствие от программы, которая позволяет раскрыть в себе новые творческие грани.
«Если бы я выбирал себе аватар, то на первое место вышел бы не образ героя, а то, как я запутывал бы жюри: шел от обратного — делал то, чего от меня не ожидают и максимально не соответствовал бы себе. Наши участники тоже пытаются обмануть судей. Тогда мы угадываем, ориентируясь не только на песни, но и на то, как они двигаются и общаются с нами. Все зависит от конкретного артиста, поэтому здесь нет определенного рецепта. Но я бы пожелал каждому максимально продумать свой образ и стараться удивлять зрителей, жюри и самим погружаться в этот сказочный мир», — объяснил Сергей Лазарев.
Тимур Батрутдинов признался, что сам с удовольствием стал бы Ильей Муромцем и попробовал бы свои силы в шоу в качестве участника. «Илья Муромец — главный супергерой моего детства. До того, как к нам пробрались суперпауки и супермыши, у нас были супербогатыри. Я думал, что, когда вырасту, буду так же сидеть на коне, приставив ладонь ко лбу, и смотреть вдаль. А вот как бы я себя вел, будучи аватаром, я вам не скажу. Вдруг я окажусь одним из героев шоу… Ни на что не намекаю, конечно», — добавил интриги Батрутдинов.
Фото: НТВ
Лера Кудрявцева призналась, что у нее уже появилось несколько любимчиков среди аватаров: Финист — Ясный сокол и Аврора. «Сложно сказать, получится ли у меня в этом сезоне кого-то рассекретить. Мне кажется, наши аватары делают все правильно. В этом году они настолько хорошо шифруются, что можно давать нам побольше подсказок. А то мы такие кружева иногда плетем — одна версия интереснее другой», — сказала Кудрявцева.
К судейскому составу в четвертом сезоне присоединилась певица Клава Кока. Она посоветовала участникам шоу меньше волноваться и не принимать критику жюри близко к сердцу, потому что все комментарии относятся к аватару, а не к скрывающемуся за ним артисту. Еще, по ее мнению, важно не бояться быть смешным, ведь именно смешные и чудаковатые герои, как правило, становятся фаворитами зрителей.
Ожившие сказки
«Шоу Аватар» действительно умеет удивлять. По словам Марка Тишмана, секретом успеха программы является в том числе фантазия творческой группы: кажется, что все уже было, но каждый раз они придумывают что-то сногсшибательное. За три сезона и после специального новогоднего выпуска за плечами проекта — 46 оживших аватаров, в исполнении которых прозвучало 258 песен. При этом репертуар подбирался таким образом, чтобы выйти за рамки привычного: аватары пели на десяти языках.
Создатели шоу раскрыли небольшой секрет: в новом сезоне используется технология, которая записывает лицо артиста, распознает его мимику, сопоставляет с параметрами 3D-модели и в реальном времени управляет мимикой персонажа.
Получается очень детализированное изображение, которое схватывает малейшее движение — например, поворот головы или улыбку. Остальное берут на себя нейронные сети. Они достраивают все пропущенные элементы, если таковые имеются, и мимика артиста переносится на экран максимально реалистично.
При этом даже такие прорывные технологии требуют 8-10 недель на создание одного персонажа. Пришлось повозиться и с аватарами, у которых есть крылья, хвосты, чешуя или челюсти. Как оживить, например, Кикимору или Посейдона? Как считать движения Золотой рыбки или Хозяйки Медной горы, чтобы это выглядело естественно и правдоподобно?
Изображение: НТВ
Самым сложным аватаром в этом году оказался Купидон. Несмотря на то что он человекоподобный, все его части роботизированы, что создавало определенные трудности. Непросто было добиться естественности и при движениях хвостов у Чудо-Юдо и Хозяйки Медной горы или правдоподобной динамики у длинных кос Авроры и Афродиты.
Как создатели справились с непростыми задачами, мы узнаем уже 9 ноября
«Впереди — удивительные аватары, которые уже с первого выпуска доводят судей до слез своими выступлениями. А это только начало проекта! Участники точно подготовили музыкальные шедевры и будут постоянно удивлять», — обещает бессменный ведущий шоу Вячеслав Макаров.
Зрителям остается выбрать своего фаворита и наблюдать за ожившей сказкой.
