Трамп заявил, что Россия пошла на уступки в мирном плане по Украине. От чего готова отказаться Москва?

Трамп: Россия пошла на уступки в мирном плане по Украине

Украина должна пойти на предлагаемую Вашингтоном сделку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Он указал, что Россия превосходит Киев по численности армии, а конфликт между странами может продолжаться годами. Также глава Белого дома перечислил уступки, на которые, по его словам, согласилась Россия. По его утверждению, Москва готова прекратить боевые действия, а также отказаться от новых территориальных претензий к Киеву.

Американский лидер уточнил, что многие пункты его мирного плана уже согласованы. Однако, отметил он, предложенный им документ являлся «концепцией» и уже сокращен с 28 до 22 пунктов. Трамп заверил, что Европа сможет принять активное участие в разработке окончательного проекта, но для этого необходимо, чтобы страны Старого Света «действительно хотели» окончания конфликта.

Президент США резюмировал, что какой-либо дедлайн для заключения сделки по Украине отсутствует. При этом Трамп выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

Трамп направил своих эмиссаров в Москву и Киев

Трамп рассказал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер поедут в Москву. «Думаю, на следующей неделе они встретятся с президентом Путиным», — уточнил он.

При этом в ближайшие дни в Киев прибудет министр армии США Дэниел Дрисколл. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что украинская сторона готова «продолжить работу максимально быстро» для того, чтобы «финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития».

До этого президент США выразил надежду на личную встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако уточнил, что она состоится, когда сделка по урегулированию конфликта будет окончательной или на заключительной стадии. «Зеленский хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», — заявил лидер США.

Одновременно с этим выяснилось, что окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США для встречи с Трампом. По данным The Financial Times, украинскому лидеру рекомендовали остаться в Киеве, «чтобы избежать риска очередной ссоры с Трампом, которая подорвала бы прогресс, достигнутый в выходные». Впоследствии журналист Чей Боуз выяснил, что этот совет разочаровал Зеленского.

В Москве ждут предложений по урегулированию конфликта

В Белом доме опасаются, что Путин может якобы отказаться от обновленного мирного плана по Украине после корректировок, сделанных в Женеве. По данным источников The New York Times, такая реакция могла бы быть обусловлена изменениями в рамках проекта соглашения, разработанного по итогам встреч переговорщиков от Вашингтона и Киева.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что на данный момент российская сторона по каналам связи с Вашингтоном ожидает от США согласованную с Украиной и Европой версию плана по урегулированию конфликта. При этом глава российского дипведомства предупредил, что ситуация может в корне измениться, если из мирного плана, который в результате дойдет до Москвы, «будет вымаран дух и буква Анкориджа» по ключевым пониманиям, которые были зафиксированы президентами России и США во время личной встречи.

При этом еще в сентябре замглавы МИД России Сергей Рябков посетовал, что противники мирного урегулирования конфликта на Украине ежедневно предпринимают попытки саботажа российско-американских договоренностей. «Прошло больше месяца после Анкориджа, и с тех пор не было ни дня, когда бы противники мира и сторонники продолжения "войны до последнего украинца" не занимались бы целенаправленным, скоординированным саботажем договоренностей России и США», — указал дипломат.