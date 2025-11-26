В Белом доме раскрыли возможную реакцию Путина на изменение мирного плана

NYT: В Белом доме назвали возможную реакцию Путина на измененный план по Украине

Чиновники администрации американского президента Дональда Трампа выразили опасения на счет того, что лидер России Владимир Путин может якобы отказаться от обновленного мирного плана по Украине после корректировок, сделанных в Женеве. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным источников, часть представителей Белого дома считает, что такая реакция могла бы быть обусловлена изменениями в рамках проекта соглашения, разработанного по итогам встреч переговорщиков от Вашингтона и Киева. На данный момент этот визит пока стал последним в череде тех, что проводила администрация Трампа для урегулирования конфликта на Украине.

Между тем, сам глава США заявил, что в целом осталось всего лишь несколько пунктов, по которым у сторон возникают разногласия. Президент Соединенных Штатов также выразил надежду на то, что встретится с российским и украинским коллегами.

Ранее один из собеседников телеканала CBS News сообщил, что американские чиновники хотят в скором времени получить ответ России по мирному плану относительно урегулирования на Украине. По мнению госслужащих США, мирный процесс «движется быстро».