22:47, 25 ноября 2025Мир

Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что надеется на встречу с Путиным и Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на встречу с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но уточнил, что она состоится только при одном условии. Об этом глава государства написал в соцсети Truth Social.

По его словам, он встретится с Путиным и Зеленским только тогда, когда сделка по урегулированию конфликта будет окончательной или на заключительной стадии.

Трамп также сообщил, что поручил своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу провести переговоры с российским президентом в Москве, а министр армии США Дэниел Дрисколл, в свою очередь, отправится на встречу с представителями Украины.

