Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Трамп поручил спецпредставителю Уиткоффу встретиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что поручил своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу направиться в Москву для переговоров с главой России Владимиром Путиным. Он написал об этом в Truth Social.

Американский лидер также выразил надежду на встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако уточнил, что она состоится при одном условии. Трамп заявил, что встретится с коллегами только тогда, когда сделка по урегулированию украинского конфликта будет окончательной или на заключительной стадии.

Ранее стало известно, что Зеленский поблагодарил Трампа, Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера за разработку плана по урегулированию конфликта на Украине. Сообщается, что именно Уиткофф и Кушнер разработали большинство положений первоначальной редакции мирного плана, который содержит 28 пунктов.