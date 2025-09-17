Мир
10:41, 17 сентября 2025Мир

В МИД России заявили о саботаже мира на Украине

Рябков: Противники мира на Украине саботируют договоренности РФ и США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Противники мирного урегулирования конфликта на Украине ежедневно предпринимают попытки саботажа российско-американских договоренностей, достигнутых на саммите представителей двух стран в Анкоридже. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Прошло больше месяца после Анкориджа, и с тех пор не было ни дня, когда бы противники мира и сторонники продолжения "войны до последнего украинца" не занимались бы целенаправленным, скоординированным саботажем договоренностей России и США», — указал дипломат.

Рябков добавил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по «разным линиям», а диалог между странами продолжается. По его словам, сторонам необходимо добиться того, чтобы «мощный импульс», последовавший от президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам их встречи на Аляске, «трансформировался в реальные договоренности».

15 августа на Аляске в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоялась встреча Путина и Трампа. Разговор лидеров продлился 2 часа 45 минут. Глава Белого дома отметил, что в ходе переговоров с российским коллегой сторонам удалось достигнуть согласия по многим пунктам.

    Все новости