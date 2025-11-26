Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 26 ноября 2025Мир

На Западе рассказали о разочаровавшем Зеленского событии

Журналист Боуз: Зеленский разочарован отменой визита в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован отменой его визита в Вашингтон. Об этом в социальной сети X сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, об этом ему стало известно от источников в Киеве.

Ранее британская газета The Financial Times писала, что окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. По ее данным, украинскому лидеру рекомендовали остаться в Киеве, «чтобы избежать риска очередной ссоры с Трампом, которая подорвала бы прогресс, достигнутый в выходные».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме раскрыли возможную реакцию Путина на изменение мирного плана

    Стало известно о критическом состоянии избитого в подмосковном рехабе подростка

    На Западе рассказали о разочаровавшем Зеленского событии

    Американский журналист обвинил WSJ в сокрытии данных о коррупции Ермака

    «Коалиция желающих» захотела полностью использовать замороженные активы РФ для Украины

    Премьер Великобритании объявил о поставке Киеву новой партии ракет

    В Германии упрекнули Украину из-за отказа от некоторых пунктов плана США

    Путин утвердил стратегию государственной национальной политики

    Фото экс-первой ракетки мира без бюстгальтера взорвали соцсети

    Макрон высказался о сокращении ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости