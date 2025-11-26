На Западе рассказали о разочаровавшем Зеленского событии

Журналист Боуз: Зеленский разочарован отменой визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован отменой его визита в Вашингтон. Об этом в социальной сети X сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, об этом ему стало известно от источников в Киеве.

Ранее британская газета The Financial Times писала, что окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. По ее данным, украинскому лидеру рекомендовали остаться в Киеве, «чтобы избежать риска очередной ссоры с Трампом, которая подорвала бы прогресс, достигнутый в выходные».