Трамп раскрыл сроки встречи Уиткоффа с Путиным

Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер встретятся с главой России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе. Он сообщил об этом во время общения с представителями СМИ на борту своего самолета, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер отметил, что Кушнер вовлечен в процесс мирного урегулирования конфликта и что вместе с Уиткоффом он, «возможно», отправится в Россию для переговоров.

«Они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве», — уточнил Трамп.

Ранее президент США выразил надежду на встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако указал, что она состоится, когда сделка по урегулированию конфликта будет окончательной или на заключительной стадии.