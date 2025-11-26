Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:21, 26 ноября 2025Мир

Трамп раскрыл сроки встречи Уиткоффа с Путиным

Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер встретятся с главой России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе. Он сообщил об этом во время общения с представителями СМИ на борту своего самолета, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер отметил, что Кушнер вовлечен в процесс мирного урегулирования конфликта и что вместе с Уиткоффом он, «возможно», отправится в Россию для переговоров.

«Они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве», — уточнил Трамп.

Ранее президент США выразил надежду на встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако указал, что она состоится, когда сделка по урегулированию конфликта будет окончательной или на заключительной стадии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перечислил уступки России в мирном плане по Украине

    Тревел-блогер описал жизнь ненцев в России словами «олени вместо банковской карты»

    В российском городе прогремели мощные взрывы

    Учитель домогался до школьниц и требовал говорить с ним по ночам

    Трамп раскрыл сроки встречи Уиткоффа с Путиным

    Трамп высказался о дедлайне для сделки по Украине

    Трамп заявил о необходимости для Украины пойти на сделку

    Трамп назвал условие визита Зеленского в США

    Названа причина отказа главы Госдепа от встречи с Каллас

    Голого мужчину арестовали за ограбление ювелирного магазина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости