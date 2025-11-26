Россия
07:15, 26 ноября 2025

Мощный взрыв дрона ВСУ в отдаленном от границы российском городе сняли на видео

Мощный взрыв дрона ВСУ в атакованной Чувашии сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Мощный взрыв дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Чебоксарах сняли на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах закрыта большая часть происходящего, поэтому установить место атаки не представляется возможным. В момент удара дрона о конструкцию следует взрыв.

По данным канала, один из беспилотников влетел в крышу жилой 12-этажки. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Информации о пострадавших на данный момент нет.

До этого жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах на окраине города. Они также были слышны в деревне Лапсары, расположенной в десяти километрах.

