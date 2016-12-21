Песков оценил степень либеральности Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает президента России Владимира Путина либеральным политиком. Об этом Песков рассказал в интервью телеканалу «МИР», передает ТАСС в среду, 21 декабря.

«Вы знаете, недруги — в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России — считают, что Путин, скорее, консерватор и такой государственник, которому чуждо слово "свобода". Но Путин абсолютный либерал по своей натуре», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он заверил, что президент страны — «гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя псевдооппозицией». Официальный представитель Кремля подчеркнул, что главе государства близки понятия «свобода» и «развитие».

В 2014 году Путин утвердительно ответил на реплику журналиста, попросившего президента подтвердить, что он «настоящий либерал и придерживается либеральных взглядов».

В 2007 году Путин в преддверии саммита G8 в Германии пообщался с представителями СМИ стран «Большой восьмерки» (теперь — «Большая семерка» без участия России — прим. «Ленты.ру»). Среди прочего президент в ироничном тоне заявил, что он — «абсолютный и чистый демократ», которых больше нет в мире. При этом Путин пояснил, что в Северной Америке «ужас один», отметив проблему пыток, бездомных и содержания заключенных в тюрьме Гуантанамо. Он также критически отозвался о ситуации в Европе и Украине и добавил, что «после смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем».

Девять лет спустя президент пояснил свои слова о Ганди, назвав их шуткой.