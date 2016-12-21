Бывшего главу «Русгидро» перевели под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и смягчил меру пресечения бывшему главе холдинга «Русгидро» Евгению Доду, заменив содержание под стражей на домашний арест. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает ТАСС.

Дод, которого обвиняют в растрате средств компании, был освобожден из-под стражи в зале суда и под контролем сотрудников ФСИН отправлен в квартиру на Большой Якиманке.

Аналогичное решение суд принял в отношении проходящего по этому делу бывшего начальника департамента «Русгидро» по корпоративному учету и отчетности Дмитрия Финкеля.

Ранее в этот же день Дод возместил компании ущерб в сумме 198 миллионов рублей.

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В середине сентября следствие сняло арест с недвижимости Евгения Дода. Под обеспечительными мерами находились 15 объектов, в том числе три квартиры в Москве.

23 июня бывший глава «Русгидро» был арестован вместе с Финкелем. По версии следствия, они по предварительному сговору с неустановленными лицами похитили средства компании в особо крупном размере. Дод якобы лично подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО "Русгидро" по итогам 2013 года», согласно которому начислил самому себе премию в размере 353,21 миллиона рублей, неправомерно завысив размер вознаграждения на 73,2 миллиона рублей.

В начале августа Дод перечислил компании эту сумму. Но своей вины в инкриминируемом ему преступлении не признал. Топ-менеджер назвал возмещение ущерба «жестом доброй воли».

Бывший глава «Русгидро» обвиняется в растрате денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ) госкомпании. Изначально ему инкриминировалась статья 159 УК РФ — мошенничество, но в ходе следствия она была переквалифицирована на более мягкую.