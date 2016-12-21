Украина продлила отмену действия зоны свободной торговли с Россией

Правительство Украины в среду, 21 декабря, приняло решение продлить срок отмены действия зоны свободной торговли с Россией до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на копию соответствующего решения.

Эта ограничительная мера была введена Киевом со 2 января 2016 года, после вступления в действие аналогичных мер России в отношении Украины. Тогда, 30 декабря 2015 года кабмином Украины было принято два постановления — об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд товаров из России.

С начала текущего года ко всем товарам из России применяются льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, но преференциальный режим в отношении российских товаров отменен.

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При этом от жителей и депутатов местных органов власти из нескольких регионов Украины президенту страны Петру Порошенко поступали обращения с просьбой восстановить экономические связи с Россией.

Москва ввела торговое эмбарго против Киева с 1 января 2016-го. Это связано с тем, что Украина с начала года исполняет экономические части соглашения об ассоциации с ЕС и вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом. В ответ Украина также ввела эмбарго в отношении России.