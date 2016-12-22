В сети удивились безразличию очевидцев взрыва на «Коломенской»

Пользователи социальных сетей обратили внимание на реакцию людей в машине, проезжавшей мимо станции метро «Коломенская» в момент взрыва газового баллона. Очевидцы практически проигнорировали произошедшее, что немало удивило юзеров.

На записи с видеорегистратора, попавшей в интернет, лишь спустя 20 секунд женщина довольно спокойно произносит: «Это был взрыв, Коль». Пользователи отметили ее невозмутимость.

«Там еще ребенок, похоже, скупо поинтересовался, что происходит», — заметил под роликом на YouTube пользователь с ником Вася Муркин.

«Поразила реакция водителя — ни звука. Он немой или уже привык к подобному?» — пишет другой посетитель видеохостинга.

«У наших даже пролетающий метеорит не вызвал эмоций, а тут взрыв какой-то», — сделал вывод один из микроблогеров в Twitter.

Нашлись и те, что встал на сторону очевидцев. «Обычная реакция. Люди в таких ситуациях часто в первые минуты просто не врубаются, что именно произошло», — написала Оксана Чередник.

Газовый баллон взорвался утром в четверг, 22 декабря, в ремонтируемом подуличном переходе южного вестибюля «Коломенской». Пострадали шесть человек.