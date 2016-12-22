Рождение «марсианского паука» показали на видео

Видео: nasa.gov

НАСА показало рождение «марсианского паука» — разветвленной сети желобов, сходящихся в радиальном направлении в одну точку. Ролик демонстрирует изменения, происходящие на Южном полюсе Красной планеты в течение последних трех лет.

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На видео заметно, как в теплое время года сухой лед, твердая фаза двуокиси углерода, превращается в газ. Его распространение приводит к деформации поверхности планеты и возникновению характерных трещин. «Марсианские пауки» из-за крайне низких температур встречаются только на Южном полюсе планеты.

Показанный на видео участок имеет диаметр 195 метров. Видео смонтировано из снимков, сделанных научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).