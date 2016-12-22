Адмирал Комоедов отреагировал на слова Путина о военном превосходстве России

Возможности российской армии и флота значительные, однако стране нельзя позволять себе расслабиться, считает бывший председатель комитета Госдумы по обороне, адмирал Владимир Комоедов. Такое мнение он высказал в четверг, 22 декабря, в беседе с «Лентой.ру», комментируя слова президента Владимира Путина о военном превосходстве России над любым агрессором.

«Потенциальные агрессоры, которые вокруг нас, слабее, но не надо обольщаться. Главное, чтобы сила российской армии была не надувная, как показные накачанные мышцы, а постоянная, атлетическая», — сказал Комоедов.

Он отметил достижения страны в военно-промышленном комплексе. «Количеством мы владеем, но надо его переводить в качество. Не в форточку, а в глаз попадать», — добавил адмирал.

Глава государства сделал заявление о военном превосходстве России на расширенном заседании коллегии Минобороны ранее в четверг. Президент отметил, что стране нельзя «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск». В противном случае, по его словам, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

Кроме того, он подчеркнул, что в этом вопросе очень многое зависит от кадров.