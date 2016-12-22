Путин рассказал о превосходстве России над любым агрессором

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора. Такое мнение глава государства высказал на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает в четверг, 22 декабря, «Интерфакс».

При этом российский лидер подчеркнул, что нельзя позволить себе расслабиться ни на минуту, «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск». В этом случае, по его словам, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

Путин подчеркнул, что в этом вопросе очень многое зависит от военачальников. «Очень рассчитываю на то, что вы будете работать так же слаженно, будете так же ответственно относиться к порученному вам делу. Работая таким образом, мы выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере — укреплении обороноспособности России», — приводит его слова ТАСС.

Глава государства отметил, что в будущем большая работа предстоит, в частности, по укреплению ядерной триады, совершенствованию системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), а также по улучшению системы разведки и связи.