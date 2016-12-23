Путин напомнил о превосходстве России над любым агрессором

Россия превосходит по силам любого потенциального агрессора, заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Никто и не спорил, что у США — самые мощные Вооруженные силы. Зато Россия — сильнее любого агрессора», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста The Wall Street Journal.

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Ранее в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что не согласен с мнением о превосходстве России над всеми потенциальными агрессорами. «Я полагаю, что профессионализм, умения и возможности, которые присущи Вооруженным силам Соединенных Штатов, вне всяких споров и дебатов», — отметил он.

22 декабря Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление о военном превосходстве России. Президент отметил, что стране нельзя «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск». В противном случае, по его словам, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

