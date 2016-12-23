Путин охарактеризовал как «взрывной» рост производительности труда в оборонке

Рост производительности труда в оборонно-промышленном комплексе носит взрывной характер. Об этом в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению президента, это отразится и на гражданском секторе экономики.

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В последние годы в российской военной промышленности ведется масштабная модернизация производства. Она финансируется как из собственных средств оборонных холдингов, так и за счет федеральной целевой программы, по которой на обновление мощностей выделено три триллиона рублей.

В апреле 2016 года Владимир Путин, выступая на съезде Союза машиностроителей России, заявил, что с 2007 года производительность труда в военной промышленности увеличилась втрое.

В декабре 2016 года в послании Федеральному собранию Путин отметил, что за 2016 год производительность труда в этой отрасли выросла на 9,8 процентов.