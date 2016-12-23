СМИ сообщили об упущенной возможности предотвратить гонки в аэропорту Казани

Заезд пьяного автомобилиста по территории аэропорта Казани можно было предотвратить. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в воздушной гавани.

По его словам, сотрудникам аэропорта не сообщили, что нарушитель едет в их направлении, хотя силовики контролировали его передвижение на протяжении 10 километров до терминала. «Мы узнали о случившемся в момент, когда машина непосредственно въехала внутрь зоны свободного доступа. Мы могли поставить заградительные устройства, у нас есть для этого специальная техника, трактора — но нас никто не предупредил», — сказал он.

В аэропорту уточнили, что автомобиль не попал на летное поле: ограждение по периметру не позволило бы водителю проникнуть на охраняемую зону. Он заехал в зону свободного доступа. При этом, по данным источника, ущерб зданию аэропорта оценивается в шесть миллионов рублей. Повреждены фасад здания, витражи, стекла и металлические направляющие.

40-летний житель Набережных Челнов за рулем ВАЗ-2115 протаранил стеклянную стену терминала в казанском аэропорту вечером 21 декабря. Он проехал по всему зданию, причинив многочисленные разрушения и повредив трубу водоснабжения. В результате терминал затопило водой.