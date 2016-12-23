Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Чукотке

На Чукотке совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились шесть человек. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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По его словам, это произошло в 219 километрах юго-западнее населенного пункта Кепервеем. Причиной инцидента стал отказ гидравлики.

Вертолет принадлежит компании «ЧукотАвиа».

Пострадавших, по предварительным данным, нет. К месту вынужденной посадки готовится вылететь поисковая группа.

27 ноября вертолет Ми-8 экстренно приземлился в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за отказа двигателя. 21 октября Ми-8 авиакомпании «Скол» совершил жесткую посадку в районе поселка Уренгой на Ямале, погибли 19 человек.