Путин поддержал идею пускать украинцев в Европу без виз

С введением Евросоюзом безвизового режима въезда для граждан Украины нагрузка на европейский рынок труда существенно возрастет. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, что это будет правильным шагом в правильном направлении», — заявил российский лидер.

В то же время он указал на последствия этого шага для рынка труда. «Насколько мне известно, речь идет о возможности предоставления виз без права на работу. Возникает вопрос, увеличится ли поток рабочей силы из Украины в Европу? Конечно, увеличится», — сказал президент.

При этом речь идет о нелегальной рабочей силе, подчеркнул он.

21 декабря президент Украины Петр Порошенко назвал отмену виз для украинских граждан при поездках в страны Европейского союза шагом к возвращению Крыма и Донбасса. Украинский лидер отметил, что некоторые жители этих регионов смогут получить новые украинские паспорта, которые необходимы для безвизового въезда в Евросоюз.

15 декабря Европарламент большинством голосов одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Украины и Грузии.

