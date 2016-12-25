Житель Оренбуржья отравился алкоголем с метанолом под видом водки из Казахстана

В Оренбургской области несколько человек отравились суррогатным алкоголем. Один из них скончался. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регионального правительства.

«В числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — рассказал один из сотрудников областной администрации.

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23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с массовым отравлением жителей Иркутска некачественным алкоголем. «Ряд граждан иностранного государства организовали работу по производству препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который не является ядом. Но один из деятелей решил отдельно заработать. И, не понимая реально, что он делает, добыл технический спирт и использовал его», — рассказал Путин, добавив, что считает произошедшее ужасной трагедией.

По данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 23 декабря более 70 человек умерли из-за отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 13 человек, некоторые из них арестованы.