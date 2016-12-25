Кремль отреагировал на катастрофу самолета Минобороны в Черном море

Президент России Владимир Путин постоянно находится на связи с министром обороны Сергеем Шойгу по вопросу катастрофы военного самолета Ту-154 в Черном море. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, президент ждет, когда будет полностью прояснена картина произошедшего. «Сейчас вся информация докладывается постоянно по мере того, как появляются новые детали», — добавил Песков.

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По уточненным данным, которые приводит Минобороны, на борту упавшего самолета находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди пассажиров были российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.

По сведениям МЧС, обломки Ту-154, пропавшего с радаров утром 25 декабря вблизи Сочи, найдены в акватории Черного моря в 1,5 километрах от берега. Они находятся на глубине 50-70 метров. «В 5,5 километрах — найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — рассказали спасатели.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.