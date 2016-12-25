Военные рассказали о командире экипажа разбившегося Ту-154

Самолетом Ту-154, разбившимся в Черном море, управлял летчик первого класса Роман Волков. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны.

«Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. Роман Волков — летчик первого класса. Общий налет более трех тысяч часов», — сообщили в военном ведомстве.

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По данным «Известий», экипаж Волкова именно на этом самолете неоднократно совершал полеты в Сирию. В том числе, машина использовалась как лидерная при переброске групп боевой авиации на аэродром Хмеймим.

Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, и девять российских журналистов.