СМИ сообщили о неоднократных полетах упавшего Ту-154 Минобороны в Сирию

Экипаж разбившегося в Черном море самолета Ту-154Б-2 имел значительный опыт полетов в Сирию. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информированный источник в силовых структурах.

По словам источника, экипаж был одним из самых опытных. «Они несколько раз на этом же борту выполняли роль лидера при перелете Су-30, Су-35 и Су-24 на Хмеймим», — рассказал собеседник издания.

Материалы по теме Катастрофа Ту-154 Все, что известно о крушении самолета над Черным морем: хроника

Самолеты Ту-154 Минобороны неоднократно использовались с сентября 2015 года в качестве лидеров групп боевых самолетов, перебрасываемых на сирийский аэродром Хмеймим по маршруту, пролегающему над Каспийским морем и территориями Ирана и Ирака.

Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, и девять российских журналистов.