Спецслужбы раскрыли состав груза на борту разбившегося самолета Минобороны

Разбившийся в Черном море Ту-154 Минобороны не перевозил никаких грузов двойного и военного назначения, а также пиротехнических средств. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«На борту самолета находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, преимущественно военнослужащие Минобороны России, багаж пассажиров и 150 килограммов груза — продукты питания и медикаменты. Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, указанным воздушным судном не перевозилось», — рассказали в ведомстве.

Ранее 26 декабря ФСБ заявила, что рассматриваются четыре основные версии причин катастрофы: некачественное топливо, технический отказ, ошибка экипажа и попадание в двигатели посторонних предметов. В данный момент не получено никаких фактов, свидетельствующих о возможности совершения теракта или диверсии на борту.

Самолет Ту-154Б-2 RA-85572 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. На борту были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.