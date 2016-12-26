ФСБ нашла очевидцев падения Ту-154

Установлены очевидцы падения самолета Ту-154 в Черное море, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

«По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы», — пояснили в ведомстве.

Ранее 26 декабря в ФСБ заявили, что версия теракта или диверсии на борту самолета в данный момент не находит фактического подтверждения. Следствием рассматриваются четыре основных сценария: некачественное топливо, попадание посторонних предметов в двигатели, ошибка экипажа и техническая неисправность машины.

Самолет Ту-154Б-2 RA-85572 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. На борту были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.