В Кремле отказались отдавать приоритет какой-либо версии падения Ту-154

На настоящий момент ни одна из версий о причинах катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России не является приоритетной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

«Пока не получает развития ни одна из версий», — отметил Песков. Он подчеркнул, что рассматриваются все возможные сценарии произошедшего, но еще «рано о чем-то утвердительно говорить».

«Версия о теракте — далеко не в первых рядах», — заверил пресс-секретарь президента.

Ранее в понедельник в Минтрансе заявили, что к катастрофе могло привести техническое состояние машины либо ошибка пилотирования. При этом отмечалось, что теракт не является основной версией.

Самолет Минобороны России Ту-154Б-2 упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи в Сирию. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, а также исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших.

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура.