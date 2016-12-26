В Иркутске за педофилию осудили сбежавшего французского дипломата

Суд в Иркутске заочно приговорил к 15 годам лишения свободы сбежавшего из России директора центра французского языка и культуры «Альянс Франсез Иркутск» Йоанна Барберо. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

Мужчина, который признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери, также лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на шесть лет.

Йоанн Барберо, который, по данным следствия, является действующим сотрудником МИД Франции, в сентябре сбежал из-под домашнего ареста в Иркутске в ходе судебных слушаний по уголовному делу. После побега его электронный браслет с системой слежения перестал подавать сигналы. В результате суд вынес постановление об объявлении Барберо в розыск.

Мужчина был задержан в феврале 2015 года, после чего его арестовали и отправили под домашний арест. В отношении него велось производство по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего») и частей 2 и 3 статьи 242 УК РФ («Распространение порнографии»).