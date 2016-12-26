«Уральским авиалиниям» разрешили летать из Жуковского в Казахстан

Российской авиакомпании «Уральские авиалинии» разрешили выполнять рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Казахстан. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Министерство транспорта России.

Как пояснили в ведомстве, теперь перевозчик может летать в Астану и Алма-Ату. «Такая договоренность достигнута в результате продолжительного переговорного процесса», — подчеркнули чиновники.

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Также отмечается, что на данных маршрутах станет возможно выполнение семи рейсов в неделю двумя авиакомпаниями.

В пятницу, 23 декабря, Минтранс Таджикистана объявил о приостановке полетов лайнеров «Уральских авиалиний» в Душанбе из четырех городов России. В ведомстве пояснили, что таким образом они отреагировали на приостановку Москвой рейсов авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.

Власти России и представители перевозчика, в свою очередь, сказали, что не получали от Таджикистана официальных уведомлений по данному вопросу.

Конфликт между Москвой и Душанбе возник вокруг рейсов из Жуковского в республику. Власти Таджикистана обвиняют Россию в том, что она в одностороннем порядке, без согласования с ними, назначила второго перевозчика (авиакомпанию «Ямал») на данном направлении. В Москве такие претензии считают неправомочными.

