Потребительский оптимизм в США подскочил до максимума за 15 лет

Показатель потребительской уверенности в США в декабре достиг отметки в 113,7 пункта, значительно превысив ожидания аналитиков, сообщает CNBC. Последний раз такой уровень фиксировался в стране в августе 2001 года.

Причиной тому является как ускорение роста экономики, так и успех Дональда Трампа на выборах президента США. Дальнейший прогресс в оптимизме потребителей будет определяться тем, насколько эти ожидания будут соответствовать реальности.

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Текущую ситуацию на рынках опрошенные исследовательской организацией The Conference Board оценивают как слегка ухудшившуюся по сравнению с ноябрем, зато ожидания на ближайшее будущее стали куда более положительными. В особенности это касается положения на рынке труда.

По итогам третьего квартала 2016 года, ВВП вырос на 2,6 процента — это один из лучших показателей последнего времени. Безработица также держится на низком уровне в 4,6 процента. По данным опроса ISM, 14 отраслей американской экономики из 16 в ноябре продемонстрировали рост.

22 декабря Martketwatch сообщил, что продажи рождественских елок в США за последний месяц подскочили на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост оказался самым высоким за 10 лет, что может свидетельствовать о росте оптимизма американцев относительно будущего состояния экономики.