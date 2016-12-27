Генпрокурор Украины вспомнил про удачу после признания Майдана госпереворотом

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на решение Дорогомиловского суда Москвы о признании Майдана государственным переворотом. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает телеканал 112 Украина.

«Уже признали? Хай щастить («пусть повезет», «удачи» на украинском — прим. «Ленты.ру»)», — ответил Луценко на вопрос журналистов по поводу судебного постановления. Он не уточнил, к кому относится его реплика.

Ранее в тот же день Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине государственным переворотом, удовлетворив соответствующий иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника. В ходе процесса были допрошены бывшие высокопоставленные чиновники, оставившие свои посты, в том числе и бежавший из страны президент Виктор Янукович.

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Рассмотрение иска началось 15 декабря, бывший депутат потребовал признать события, произошедшие в 2014 году на Украине, государственным переворотом. Сам Олейник заявил, что протестные настроения в стране осенью 2013 года подогревались средствами массовой информации, которые финансировались из-за рубежа.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Демонстранты, в частности, выражали недовольство тем, что правительство отложило подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Беспорядки привели к бегству из страны Виктора Януковича. Во время этих событий погибли 106 человек.

Луценко возглавил надзорное ведомство в мае. Он не имеет юридического образования и для его назначения Рада приняла специальный закон, упрощающий требования к претендентам на пост генпрокурора. До мая 2016 года Луценко возглавлял в Верховной Раде пропрезидентскую фракцию «Блок Петра Порошенко». С 2007 по 2010 год он занимал должность министра внутренних дел.

В феврале 2012 года за совершение ряда должностных преступлений был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. На свободу Луценко вышел в апреле 2013 года по помилованию, подписанному Виктором Януковичем.