Аналитики Stratfor предрекли усиление позиций России в Европе и Азии

Россия может усилить свои позиции в Европе и Азии в 2017 году. Об этом заявили эксперты аналитического агентства Stratfor, их выводы опубликованы в докладе на сайте организации.

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По их мнению, Запад больше не может составлять единый антироссийский блок во многом благодаря решению о выходе Великобритании из ЕС и победе республиканца Дональда Трампа на американских президентских выборах. Более того, намеченные на 2017 год выборы в Германии, Франции, Нидерландах и, вероятно, в Италии, могут лишь усугубить внутриевропейский раскол.

Такие геополитические изменения, по версии экспертов Stratfor, позволят Москве укрепить влияние в границах бывшего Советского Союза. Вероятны улучшения отношений с Украиной, Грузией и Молдавией, возможно укрепление связей с Азербайджаном и Узбекистаном. Кроме того, Россия может играть более активную роль в отношениях со странами Средней Азии, возможна активизация по линиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

