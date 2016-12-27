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Турчинов предрек скорый захват Донбасса украинской армией

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Александр Турчинов
Александр Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ситуация в Донбассе кардинально поменяется в 2017 году. Об этом он сказал во вторник, 27 декабря, в ходе посещения базы Нацгвардии в Киевской области, передает «Интерфакс-Украина».

«Метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию. Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе», — заявил Турчинов.

Он добавил, что в нынешнем году Украина впервые не лишилась ни одного метра своей земли. «Все попытки продвинуться вперед и прорвать нашу оборону в текущем году были обречены на провал. Кроме того, враг понес очень серьезные потери, а ВСУ [Вооруженные силы Украины] улучшили свои позиции», — подчеркнул секретарь СНБО.

11 ноября заместитель министра по вопросам оккупированных территорий украинского правительства Георгий Тука заявил, что Киев в обозримом будущем сможет вернуть Донбасс и Крым под свой контроль. По его мнению, для возвращения утраченных территорий не понадобится ни один выстрел. «Я верю, что мы вернем Донбасс очень быстро. Вопрос Крыма гораздо сложнее, но мы и его вернем без выстрелов», — сказал чиновник.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Украинские власти также регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в конфликт в Донбассе. В Москве опровергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и указывая, что РФ не является стороной противостояния.

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