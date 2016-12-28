Плотницкий заявил о закреплении ВСУ на позициях в больницах Харькова и Винницы

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о занятии украинскими силовиками в районе Дебальцево новых позиций является ложью. Об этом в среду, 28 декабря, сказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий, передает портал «Новости Донецкой республики».

«Легенды о закреплении ВСУ [Вооруженных сил Украины] на линии разграничения четко подтверждаются новыми больничными койками в Харькове, Одессе, Виннице. Мы сожалеем о том, что за лживые обещания Турчинова и киевской хунты расплачиваются слезами матери украинских солдат», — заявил Плотницкий.

Он добавил, что силовикам не удалось продвинуться ни на одном участке на линии соприкосновения. «Все их попытки закончились провалом — массовой гибелью солдат и потерей техники. Партия войны, к которой относится секретарь Турчинов, выдает желаемое за действительное. Кроме откровенной лжи и псевдофактов, за этой риторикой ничего нет», — подчеркнул глава ЛНР.

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Днем ранее секретарь СНБО Украины объявил, что Киев «метр за метром начинает освобождать оккупированную территорию». Турчинов также отметил, что бойцы ВСУ в районе Дебальцево контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции, «которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны».

Активные боевые действия между ополченцами Донбасса и украинскими силовиками в районе Дебальцево велись с 18 по 23 декабря. В ЛНР сообщили, что ВСУ попытались прорвать оборону противника, но вынуждены были отступить, потеряв 40 человек убитыми, еще 50 — ранеными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.