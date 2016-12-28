Агентство Regnum решило судиться с Марией Захаровой за клевету

Информационное агентство Regnum заявило о намерении подать в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову. В сообщении на сайте агентства говорится, что спикер ведомства во время брифинга распространила дезинформацию, порочащую репутацию Regnum.

«Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА Regnum и агентство в целом», — говорится в заявлении.

Агентство указывает, что во время брифинга 27 декабря Захарова, комментируя задержание журналистов Regnum Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко в Белоруссии, обвинила агентство в употреблении терминов «недонарод» или «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии.

«Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом (России в Белоруссии Александром Суриковым, — прим. «Ленты.ру»). Употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство", в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо», — сказала она.

Однако, как утверждает агентство, таких слов оно не употребляло ни по поводу белорусов, ни по поводу Белоруссии. «Слово же "недогосударство" употреблялось автором ИА Regnum только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по ее пути, — к русофобии, Майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности», — отмечает агентство.

Официального комментария от МИД России по поводу претензий Regnum пока не поступало. Ожидается, что в ближайшее время он будет опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В начале декабря в отношении Павловца (писал под псевдонимами Николай Радов и Павел Юринцев) и Алимкина (псевдоним — Алла Бронь) возбудили уголовные дела по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (статься 130 Уголовного Кодекса Белоруссии). Обоих задержали и заключили под стражу. Также был задержан Шипитенко (псевдоним — Артур Григорьев). В редакции обвинения Regnum в разжигании межнациональной розни называют инспирированными.