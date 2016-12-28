МИД назвал угрозу агентства Regnum подать в суд на Захарову самопиаром

В МИД России отреагировали на обещание агентства Regnum подать иск о защите чести и достоинства к представителю МИД России Марии Захаровой за сказанное ею на брифинге по поводу задержанных в Белоруссии сотрудников агентства. Ведомство опубликовало на своем сайте дословную расшифровку заданного ей вопроса и самого ответа.

Согласно расшифровке, в ходе брифинга 27 декабря журналист EADaily попросил Захарову прокомментировать слова посла России в Белоруссии Александра Сурикова по поводу задержания трех сотрудников агентства, граждан Белоруссии Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Ранее Суриков назвал задержанных журналистов радикальными и заявил, что их материалы «вбивали клин» в отношения России и Белоруссии. Он сказал, что формулировки «недогосударство» и «недонарод» не украшают этих авторов. Дипломат также заявил, что задержание журналистов, которые являются гражданами этой страны — внутреннее дело Белоруссии.

Захарова отметила, что Суриков высказал точку зрения официальной Москвы по этому вопросу.

«Хочу сказать, что "недонарод" или "недогосударство" из уст людей, которые влияют на общественное мнение, — это просто непотребные вещи, потому что они могут способствовать разжиганию межнациональной проблемы и ксенофобии. Такие выражения не способствуют созданию позитивной атмосферы в белорусских отношениях, хотя вы (Захарова обращалась к автору вопроса — прим. «Ленты.ру») говорите, что именно на это и была нацелена их работа», — приводятся слова спикера МИД в расшифровке.

Задававший вопрос журналист отметил, что Павловцу эти выражения не принадлежат. На это Захарова возразила, что дипломаты дали «очень четкую оценку» словам и фразам, которые журналисты употребляли в своих материалах.

Стенограмма снабжена комментарием МИД. «Возможно, руководство агентства Regnum просто запуталось», — пишет ведомство. В министерстве утверждают, что накануне брифинга МИД получил письмо от главного редактора агентства Модеста Колерова, в котором он рассуждал о том, что формально Regnum должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления. На это в министерстве предложили главреду подать в суд на самого себя.

«И вообще, трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию», — заключает МИД.

О намерении судиться с Захаровой агентство объявило 28 декабря. Редакция Regnum настаивает на том, что Захарова «совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА Regnum и агентство в целом».

Павловец, Алимкина и Шиптенко задержаны в Белоруссии в начале декабря по подозрению в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. В редакции обвинения называют инспирированными.