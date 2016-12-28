Хакеры показали секретный планшет из Северной Кореи

В рамках всемирного конгресса хакеров (Chaos Communication Congress) группа энтузиастов продемонстрировала планшет Woolim, который используется в Северной Корее. Об этом пишет Motherboard.

Флориан Гранау (Florian Grunow) рассказал, что устройство работает на модифицированной версии Android и имеет множество ограничений. Им удалось выяснить, что производством гаджета занимается китайская компания Hoozo.

На планшет загружен PDF-файл с инструкцией по использованию, несколько политических и пропагандистских книг, а также образовательные программы с китайским, русским и французским словарями. Помимо этого на нем установлены приложения для подключения к вещанию местного телевидения и закрытой северокорейской компьютерной сети.

Возможность установки приложений на планшет ограничена системой защиты. При попытке запустить скачанные файлы система проверяет их криптографическую подпись. Ее получают лишь те объекты, которые были созданы планшетом во время его работы, либо прошедшие государственную цензуру.