Видео с присягающим на верность ИГ берлинским террористом признано подлинным

Видео, на котором исполнитель теракта в Берлине Анис Амри присягает на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), признано подлинным. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Die Welt со ссылкой на данные прокуратуры ФРГ.

Ролик, на котором человек, похожий на Амри, клянется в верности группировке и ее руководителю Абу Бакру аль-Багдади появился в сети через четыре дня после нападения в немецкой столице.

По данным правоохранительных органов, запись была сделана в Берлине.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что из-под стражи отпущен 40-летний тунисец, который был задержан 28 декабря по подозрению в соучастии в подготовке теракта. Как рассказали следователи, им не удалось установить прямую связь между ним и исполнителем атаки.

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19 декабря в столице Германии был совершен теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами происшествия стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.

Амри удалось скрыться с места нападения. Спустя четыре дня он был застрелен итальянскими полицейскими в в городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан).

Амри родился в Тунисе в 1992 году, в Германию он приехал в июле 2015 года. В феврале этого года он попал в поле зрения правоохранительных органов. Спецслужбы подозревали его в связях с международной террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В отношении 24-летнего мужчины было рекомендовано установить «интенсивный контроль».