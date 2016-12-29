Третий черный ящик Ту-154 оказался разрушен

Третий бортовой самописец самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море, поврежден, сообщили ТАСС источники в силовых структурах.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», — сказал собеседник агентства. Найден ли непосредственно самописец, он не уточнил, однако источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что обнаружить его пока не удалось.

При этом пленка, по словам собеседника ТАСС, несмотря на повреждения, подлежит частичной расшифровке. Состояние двух других бортовых самописцев удовлетворительное, их анализ проводится в Москве. По информации другого источника агентства, изучение данных с черных ящиков будет завершено в ближайшее время.

Ранее 29 декабря сообщалось о завершении основной фазы поисково-спасательной операции в районе катастрофы Ту-154. По неподтвержденным сведениям, на поверхность подняты тела 19 погибших, также готовится выкладка основных фрагментов самолета.