В Сочи начнется выкладка фрагментов самолета Ту-154

В Сочи в ближайшее время начнется выкладка фрагментов разбившегося самолета Ту-154. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах в среду, 28 декабря.

«В настоящее время готовится площадка, куда будут доставлены фрагменты самолета для выкладки, которая начнется, вероятно, в ближайшее время. Сейчас они находятся на территории морского порта», — рассказал источник.

Материалы по теме Кто виноват? Что узнало следствие о причинах падения Ту-154

Он пояснил, что выкладка необходима для выяснения обстоятельств произошедшего. «Это достаточно большой комплекс работ, без которого не обходится ни одно расследование авиакатастроф», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее 28 декабря военные сообщили, что в районе поисков найдены 12 крупных и свыше 1,5 тысяч мелких обломков самолета.

Самолет Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию (Сирия). Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после взлета из аэропорта Адлер воздушное судно рухнуло в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.