Завершена основная фаза операции на месте крушения Ту-154

Основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море завершена. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, все основные фрагменты воздушного судна подняты на поверхность и доставлены на спецплощадку в Сочи для дальнейшей работы.

Материалы по теме Кто виноват? Что узнало следствие о причинах падения Ту-154

«Основные фрагменты самолета находятся на специальной площадке, где специалисты проведут "выкладку" разбившегося воздушного судна», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент подняты на поверхность тела 19 погибших, 17 из них, а также все фрагменты тел доставлены в Москву для опознания.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, следовал в сирийскую Латакию. Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета борт рухнул в море. Погибли 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и российские журналисты.