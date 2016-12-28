Путин изменил формат новогоднего приема из-за катастрофы Ту-154

Президент России Владимир Путин изменил формат традиционного новогоднего приема в Кремле после катастрофы военного самолета Ту-154, упавшего в Черное море. Об этом глава государства заявил в среду, 28 декабря, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер», — сказал Путин.

В ходе выступления он подчеркнул, что российские власти в 2016-м работали напряженно и успешно. Уходящий год «был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый», отметил российский лидер. По его словам, достигнутые в 2016 году успехи — результат управленческих команд и всего народа страны.

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Путин также заявил, что никто не может создать России проблем, которые она не могла бы преодолеть.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в сирийскую Латакию. Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета борт рухнул в море. Погибли 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых участники ансамбля имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и российские журналисты. 26 декабря в России было объявлено днем траура.