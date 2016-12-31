Times сочла отказ Путина высылать дипломатов США великодушным новогодним жестом

Британская газета The Times назвала отказ российского лидера Владимира Путина от высылки американских дипломатов «великодушным новогодним жестом», контрастирующим с «мстительным ударом президента [США Барака] Обамы». Об этом издание пишет в субботу, 31 декабря.

«Мягкая реакция господина Путина стала неожиданностью на фоне заявлений российских официальных лиц, прогнозировавших "зеркальный ответ"» Москвы на действия Вашингтона, говорится в материале The Times.

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Решение о высылке из США в течение 72 часов 35 сотрудников российской дипмиссии было принято 29 декабря. В Белом доме эти действия назвали ответом на притеснение сотрудников американских дипмиссий в Москве. В МИД России уточнили, что общее число россиян, которые должны покинуть Соединенные Штаты, составляет 96 человек, включая сотрудников загранучреждений и членов их семей.

30 декабря, комментируя решение Вашингтона, Путин заявил, что ответные меры Москва принимать не станет. Таким образом президент отклонил соответствующее предложение МИД России.

В то же время глава государства подчеркнул, что действия США «явно противоречат коренным интересам как российского, так и американского народов». «С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — [это] наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», — заявил Путин.