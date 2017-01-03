На Украине двух братьев-израильтян заподозрили в осквернении распятия

Два подростка, граждане Израиля, подозреваются в повреждении распятия Иисуса Христа в украинском городе Умань. Об этом во вторник, 3 января, сообщается на сайте Нацполиции Черкасской области.

«Злоумышленниками оказались три человека, двое из которых, родные братья — граждане государства Израиль», — говорится в сообщении. Братьям, по данным полиции, 16 и 18 лет. Личность третьего подозреваемого пока не установлена.

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В отношении предполагаемых вандалов возбуждено уголовное дело, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Распятие Иисуса Христа, которое установлено около пруда в Умани, было повреждено в канун празднования Нового года, уточнили в полиции.

21 декабря группа радикалов забросала синагогу в Умани свиными головами и разлила внутри помещения красную краску.

В этом украинском городе находится могила основателя религиозного течения в иудаизме, известного как брацлавский хасидизм, рабби Нахмана. На иудейский Новый год могилу посещают десятки тысяч паломников.